Heino Tartes: lõõtsamängijate arv läheneb poolele tuhandele

Tänu millele või kellele on lõõtspill Eestis tuule tiibadesse saanud?

Kõige rohkem teebki südame soojaks, kui näed, kui pikk rivi on Harmoonikal noori. See annab lootust, et asi kandub edasi. Noored on nii kibeda näpuga, et vaatad ise ka suu ammuli ja tunned rõõmu.