Misso naise kasvuhoones kasvas üllatava kujuga kurk

Naine ei osanudki kurgi leidmisele järgnenud reaktsiooni esialgu sõnadesse panna. «See on nii naljakas, et ma selle üldse leidsin kasvuhoonest.» Käis rääkis, et oli uurinud, mis imelik kuju talle lehtede vahelt vastu piilub. «Vaatasin, et vau, missugune üllatus.» Naine rääkis, et kuigi ta üldiselt oma emotsioone sotsiaalmeedias palju ei jaga, sest eelistab rääkida, tegi huvitava kujuga kurgi leiu jagamisel erandi. «Kuidagi nii positiivse ja hea meeleolu lõi, et pidin pilti tegema ja teistega ka jagama – ehk loob teistelegi hea ja toreda meeleolu!»