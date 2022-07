VIDEOLUGU ⟩ Ugri ürgteater teeb Lõuna-Eesti lagendikel uuestisünni

«Muinasjutu vestmine lõkke ääres on üsna ürgne vorm ja me mõtlesime, et ei tahaks seda kutsuda otseselt teatriks, vaid see on lõkkeõhtu,» rääkis lavastaja Enor Niinemägi. «Inimesed tulevad lõkke ümber ja me vestame neile lugusid. Ega siin pimedas suurt vaadata ole, lõkkekuma paistab meile näkku ja see oli ka üks mõte, et võtaks näitleja keha natukene ära ja laseks lool kõnelda.»