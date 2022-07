Vunki mano! tuleb taas

Loometalgud ehk kogukonna häkaton on koosloomise vorm, mille tulemusena tekib ühine vaade kogukonna probleemidele ja nende innovatiivsetele lahendustele. Kogukonna liikmetele on loodud ühine aeg ja ruum 48 tunni jooksul kogukonna kitsaskohtade ja lahenduste kallal töötamiseks.

Ettevalmistustega sügisesteks loometalguteks alustatakse 22. augustil Zoomi keskkonnas toimuva seminariga. Ettevalmistaval seminaril teeb ettekande Johannes Jauhiainen, Helsingi linnavalitsuse kommunikatsiooni osakonnast teemal «Helsingi linna näide kaasava eelarve rakendamisest ja selle tulemustest». Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor ja kohaliku omavalitsuse uurija Kersten Kattaiga võetakse fookusesse küsimused: «Kas kohalik omavalitsus on oma aja ära elanud ja millised on tuleviku omavalitsuse väljakutsed?»

Osalema on oodatud kohalike omavalitsuste ametnikud, volikogude-, komisjonide liikmed ning aktiivsed kogukonnaliikmed, kes elavad Võrumaal või on hetkel oma kodukohast eemal, aga soovivad oma kodukoha arengus kaasa rääkida. Väga oodatakse kaasa mõtlema ka noori, et kuulda, mida pakuvad välja noored oma kogukonna elu paremaks korraldamiseks.