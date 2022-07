Värska kuurortravikeskus tähistab 50. juubelit

«Tegemist on nüüd nii endiste kui praeguste töötajatele suunatud kokkutulekuga, kuhu on oodatud kõik, kes on olnud läbi töösuhte selle poole sajandi jooksul Värska sanatooriumiga seotud,» sõnas Värka kuurortravikeskuse juhataja Vello Saar. «Osalt on see vanade tuttavate kokkusaamise koht ja aeg. Samas on inimeste ring üsna lai, sest aastakümnete jooksul jõudis sanatooriumi loosse panustada kordades rohkem inimesi kui meil praegu töötab. Paljud neist elavad endiselt Lõuna-Eestis, aga mõned on kolinud ka mujale – seega saab olema üks huvitav taaskohtumine.»

50 aasta jooksul on Värska sanatooriumist töötajatena läbi käinud mitusada kolleegi, kes on näinud aegu 1980. aastate algusest kuni tänapäevani. Päris esimestel aastatel oli tööl kõigest 30 inimest ning see arv suurenes 1991. aastani 120–130-ni. Seejärel saabus suur koondamine, mil jäi taas 40 töötajat. Nüüd on Värska kuurortravikeskus jõudnud taas kunagise töötajate tipuni ehk 125 töötajani.

Päris tuhandetesse pole kuurortravikeskuses palgal olnud inimeste hulk jõudnud, kuna paljud inimesed on töötanud asutuses üsna pikalt. Näiteks äsja pensionile suundunud elektrik Arvo Kurg oleks sügisel saanud tähistada 40. tööjuubelit. Temast järgmine staaži poolest on juhataja Vello Saar ise ning kauaaegseid olijaid on kollektiivis teisigi.

«Soovisime selle juubelikokkutuleku programmiga pakkuda midagi nii endistele kui praegustele töötajatele – ühed saavad näha, kuhu oleme tänaseks päevaks jõudnud ja võrldlemisi hiljuti tööle tulnud, saavad ülevaate, kuidas on kogu asi alguse saanud,» ütles Saar.