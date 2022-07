Valgjärve külakeskus sai volikogult rohelise tule

«Täna teeme põhimõttelise otsuse, kas tahame Valgjärve külamaja või mitte. Oleme selle ehitusel kulutanud 100 000 eurot ning müürid on juba üleval. See on küll rahaliselt raske otsus, aga vald on ennegi laenu võtnud ning me suudame seda laenu praegu teenindada. Teine võimalus on jätta veel üks objekt pooleli, kusjuures ei ole teada, kas see üldse valmis saab, » rõhutas endine Valgjärve vallavanem ja Kanepi vallavolikogu esimees Kaido Kõiv (Refomierakond).