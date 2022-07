Kalvi Kõva: miks minna ees ootaval karmil ajal kaheksaks kuuks valitsusse?

Enam kui kuu aega kestnud ning üle kivide ja kändude kulgenud kolme erakonna koalitsioonikõnelused said eelmise nädala teisel poolel lõpuks läbi. Kuigi vahepeal tundus korduvalt, et ei saa sellest asjast asja, siis nüüdseks on Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ning Isamaa valitsus tõsiasi. Seepärast pole põhjust peatuda sellel, kes neid läbirääkimisi teadlikult venitas või tegeles ennekõike pigem oma reitingu upitamise kui ühisosa ja riigieelarvele jõukohaste lahenduste otsimisega.