Endine Valga koolijuht suundub tööle Ida-Virumaale

Varem on Post töötanud Valga põhikoolis algklasside õpetajana, misjärel sai temast samas koolis õppealajuhataja ning seejärel direktor. Viimased seitse aastat on Post töötanud Elva gümnaasiumi direktorina.

Post on lõpetanud pedagoogika ja algõpetuse metoodika erialal Tallinna Ülikooli. Ta on osalenud mitmel rahvusvahelisel koolitusel, nõustanud koole üle Eesti ja olnud projekti «Meistriklass - koolijuhilt koolijuhile», Eesti Olümpiakomitee algatuse «Sport koolis» ning koolijuhtide rattaretkede «Kuidas elad, Eestimaa kool?» algataja.

Haridus- ja teadusministeeriumi riigikoolide pidamise valdkonna juhi Raivo Trummali sõnul saab Kohtla-Järve Järve kool väga hea juhi. «Saja-aastase ajalooga väärika kooli juhtimine ja arendamine on suur vastutus ning seetõttu teeb suurt rõõmu, et Kohtla-Järve Järve kooli asub juhtima nii kogenud koolijuht, kellel lisaks kooli juhtimisele kogemused ka teemades, mis Järve koolil lahendamiseks ees seisavad.»

Tarmo Posti sõnul on oluline, et igas Eestimaa nurgas on võimalik omandada hea eestikeelne haridus, mis tagab noorele inimesele võrdsed valikud edasises elus. «Õppesisu arendamine kooskõlaliselt uue koolihoone ehitamisega ühendab koolimeeskonda ja annab positiivset energiat kooliellu,» usub ta.