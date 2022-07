Putin tunnustas Pihkva erivägesid Ukrainas tehtu eest

«Aunimetus anti brigaadile kangelaslikkuse ja julguse, kindluse ja mehisuse eest, mida [nad] on näidanud üles isamaa ja riigi huvide kaitsel lahingutegevuses,» teatas Pihkva kuberner Mihhail Vedernikov esmaspäeval. Ta lisas, et Pihkva oblast on uhke oma võitlejate üle, vahendas Moskovski Komsomolets.