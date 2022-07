Mooste saab festivaliks veel ühe kontserdisaali

Seekord oodatakse võistlejatelt oma nägemust Räpina kihelkonnast kirja pandud loost «Küläkene väikokõnõ». Lisaks tuleb esitada vabalt valitud eesti rahvaviisi – regilaul, uuem riimiline rahvalaul, tantsulugu või pilliviis – töötlus. Žanripiiranguid ei seata.

Eesti kirjandusmuuseumi eesti rahvaluule arhiivi vanemteadur Taive Särg on märkinud, et kohustusliku loo viis on Räpinas üks tuntuimaid.

Otsuse, kes on parim, teeb žürii koosseisus Taive Särg, Olav Ehala, Tõnu Kõrvits, Ivo Lille ja Juhan Uppin. «Kerge see otsustamine kindlasti ei saa olema. Osalejad on sedavõrd omanäolised, puhkpilliorkestrist harfini. Väga põnev, millega esitajate fantaasialend seekord üllatab,» on Liivi Tamm ootusärev.

Parim rahvamuusikatöötlus pälvib festivali grand prix’ ja 2000-eurose auhinna. Ka publik saab valida oma lemmiku.

«Kui keegi veel pole Moostes käinud, siis see viga peaks tänavu küll parandatud saama,» ütles festivali pikaaegne eestvedaja, Mooste mõisahärra Ülo Needo. «Kes on külla tulnud, need on edaspidi ikka siia tagasi pöördunud.»