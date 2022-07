Helen Külviku silm särab giiditööd tehes

Külvik ise ütleb enda kohta, et on setomaalane, kelle juured ulatuvad mujale. «Olen Tallinnas üles kasvanud ja Virumaalt pärit,» sõnab ta. «Sattusin Setomaale sõprade kaudu ja mu elus on olnud ka perioode, kus olen mõelnud end Setomaast lahti siduda, kuid olen end ikka ja jälle siit leidnud.»