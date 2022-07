Munamäe tornis valmis «munemise koht»

Suure Munamäe uuendusprojekti ehitustööd algasid 2020. aasta lõpus, kuid jäid paraku peagi seisma. Uue hankega ligikaudu poole kallimaks läinud projekt on praegu vähendatud mahus uuel hindamisel, et toetust saada.

«Ehitustööde venimisest ja bürokraatiamasinast hoolimata on Munamäe torn taas avatud ja ootab külastajaid,» rääkis SA Rõuge Valla Turism nõukogu esimees Aigar Kalk. «Võib öelda, et meil on projekt pooleli, kuid oleme avatud.»