Tomi Saluveer: kaalukad ja kulukad lubadused

Üks mõjukaimaid punkte on tulumaksuvaba tulu suurendamine 500 eurolt 654 eurole kuus. Maksuvaba tulu suurenemine 154 euro võrra võrdsustab selle senise alampalga määraga. Tagasihoidlikuma sissetulekuga inimestele jääb aastas kätte varasemast mitusada eurot rohkem.

Eesti keskmine brutopalk oli Eestis tänavu esimeses kvartalis 1593 eurot. Kui seni oli keskmist brutopalka teeninud inimese maksuvaba tulu 282 eurot, siis uue korra kohaselt on see 368 eurot. Summad ei ole väga suured, kuid raskele sügisele vastu minnes on toetusskeemid mõeldud pigem vähem kindlustatud ja väiksema sissetulekuga elanikele. Tulumaksuvaba miinimumi tõstmine läheb riigile järgmisel aastal maksma 85 miljonit eurot.