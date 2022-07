Selgusid Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinna laureaadid

Maidi-Maria Tammik on suurepärane sõnaseadja. Ta on aastakümneid läbi viinud väga ilusaid ja emotsionaalseid matusetseremooniad. Temalt on üles kirjutatud seto matusekombestikku. Seto kultuuriga tegeleb Maidi-Maria laiemalt, aidates läbi viia näiteks Kuningriigi päeva.