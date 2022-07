Et kõik ausalt ära rääkida, siis minu puhul pani juba mitu kuud tagasi kellukese peas tilisema teadaandmine, et Võnkel üles astuvate muusikute hulgas on Lõuna-Aafrikast pärit, praegu põhiliselt Saksamaal tegutsev Alice Phoebe Lou. Veel paar aastat tagasi ei teadnud ma temast midagi, aga kui ühismeediasõber jagas Youtube’i linki ühest tema videost, vaatasin nii selle kui ka kõik ülejäänud saada olevad klipid ära ning olingi «tehtud mees» ehk siis ühe järjekordse ande jäägitu austaja.