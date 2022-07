Seiklus sisevetel jõuab Põlvamaale

Iga päev kell 17–22 aset leidev programm kätkeb kontserte, laatu, õpitube ja laevasõite Peipsi järvel. Saab proovida Peipsi maitseid, soetada kohalikku käsitööd, seilata Peip­sil lodjaga ning kuulata muusikat. Igas paigas on ka üks peaesineja. Mehikoormas on see ansambel Sinu Naine, Räpinas Mäeotsa kapell.