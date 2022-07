Põlvamaa naise majapidamises on kodu leidnud 374 elevanti

Põlvamaal Varbuse külas, kohe Postitee ääres püüab möödujate pilke Inglise stiilis iluaed, mille õiteilu on üle aia lausa pildistatud. Avatud aedade päeval, Postitee päeval ning mõne turismigrupi külastuse ajal on õuevärav uudistajatele ka lahti tehtud. Aga et Uibu talust võib leida Eesti ühe suurema elevantide kollektsiooni, on vähem teada.