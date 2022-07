Staažikad pedagoogid siirdusid teenitud puhkusele

Viimastel aastatel töötas Kallion õpiabiõpetajana. Ta on olnud toeks klassijuhatajatele, et aidata rohkem tuge vajavatel õpilastel klassikaaslastega sammu pidada. Kallion märkas õpilaste erivajadusi ning rakendas nende õpetamiseks väga erinevaid õppemeetodeid.

Pensionile läheb ka Hargla kooli õpetaja Evi Oherjus (pildil koos Hargla kooli direktori Helen Puusalu ja Valga vallavanema Monika Rogenbaumiga). Õpetajaametis alustas ta Harglas 1975. aastal. Oherjus on õppinud algklasside õpetajaks, olnud õppealajuhataja, õpetanud geograafiat ja teisigi õppeaineid. Ta on olnud huviringide eestvedaja ja rahvatantsu juhendaja. Mitmel korral on ta esitatud aasta õpetaja nominendiks.