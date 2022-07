Lengile meenus Elvise-filmi vaadates lapsepõlv

Lenk kinnitas Õhtulehele, et sai liigutava elamuse: «Mulle tuli meelde kogu lapsepõlv, kui me terve perega Elvist kuulasime.»

Kui Lõuna-Eesti Postimees mõne aasta eest Lengil külas käis, sai temalt küsitud sedagi, kas Elvis on surnud või elab siiani. «Sellistel tähtedel nagu Elvis on raske surra, sest inimesed on temaga koos,» vastas Lenk. «Kirg pole mitte niivõrd see muusika, vaid mälestused tollest ajastust. Kui kuulan mõnda lugu, tuleb meelde, kuidas selle salvestasin, kes kellega siis käis, missugune koolipidu oli.»