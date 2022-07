Riigikogu andis Kaja Kallasele volitused valitsuse moodustamiseks

Ukrainat aidates aitame iseennast. Meie otsese sõjalise kaitsevõimekuse tõstmine koostöös meie NATO liitlastega on uue valitsuse esmane prioriteet. Eesti on hästi kaitstud, aga muutunud julgeolekuolukord nõuab meilt veelgi suuremat panustamist riigikaitsesse. Järgmise aasta riigieelarves tõusevad meie kaitsekulud juba 2.5 protsendini meie majanduse kogutoodangu mahust. Me oleme otsustanud koos Lätiga hankida keskmaaõhutõrje võimekuse, Soome ja Rootsi liitumine NATOga annab meile tulevikus veel suuremad võimalused koostööks naabritega oma kaitsevõime tõstmisel. NATO on otsustanud veelgi suurendada oma otsest kohalolu Eestis ja paigutada Eestisse ka diviisi juhtimise staabi.

Kõigil neil otsestel kaitseinvesteeringutel on oma hinnalipik ja kindlasti mõjutavad tehtavad investeeringud kaitsevõimesse ka meie üldist võimet investeerida ühiskonna muudesse valdkondadesse. Paraku meil ei ole alternatiivi – kui me ei investeeri täna oma kaitsevõimesse, teeb tulevikus investeerimisotsused meie eest keegi teine.

Sellega seoses tahangi nüüd peatuda uue loodava valitsuse vaata et kõige olulisemal ülesandel Eesti pikaajalise julgeoleku tagamisel. Selleks on täielik eestikeelsele haridusele üleminek võimalikult kiiresti. Paljud analüütikud on proovinud lahata, et kui pika kõrre mingi erakond uue koalitsioonileppe kohaselt on tõmmanud. See on kummaline. Me moodustame valitsust Eesti Vabariigi jaoks, see ei ole poliitiline spartakiaad, mille käigus jagatakse medaleid parima tulemuse saavutanud erakondadele.