GALERII ⟩ Eestlased teenisid Põlva MMilt kaheksa medalit

Eesti Tõukerattaliidu presidendi ning MMi peakorraldaja Aigar Nuuma ütlusel pani end sprindi starti kirja 80 sportlast. «Laupäeval on võistlejaid rohkem, sest sprint on vähem soositud ala kui tänava- või maanteesõidud. Esindatud on 14 riiki,» märkis ta.

Algselt tulla lubanud kaks välisvõistlejat on haigestunud koroonasse, aga eestlased on kõik väljas. Ühtekokku on terve nädalavahetuse jooksul stardis ligi 40 eestlast. «Andsime MMil osalemise võimaluse kõigile eestlastele, kes on osalenud sarjas «Tõukan lõpuni». Sest teist niisugust võimalust ei pruugi nii pea enam tulla. Kõige suurema sportlaste arvuga ongi esindatud Eesti ja Tšehhi. Tšehhi on tõukerattaspordis maailma valitseja, seal on palju klubisid ning tõukerattakultuur väga tugev. Nad on igal võistlusel kohal, kus see ka ei toimuks,» sõnas Nuuma.