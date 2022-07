VIDEOLUGU ⟩ Remonditud kirikutorn on kuldse kikka ootel

«Neli kuud kestnud ehitus on jõudnud nii kaugele, et torniosa on nüüd valmis ja tellingud eemaldatakse,» lausus Rõuge Maarja koguduse juhatuse esimees Jaak Pächter reedel. «Ainuke asi, mida tornis veel ei ole, on kukk ja kera, mille jaoks me nüüd hullult lisaraha otsime.»