Virtuaalmess teeb Võru linna avastamise lihtsamaks

Võru linn on üks kaheksast linnast, kes osaleb üleeuroopalises brändiarenduse projektis Find Your Greatness ehk kohandatuna - “Mis on Võru võlu, kuidas seda kasvatada ja jagada?”. Projekti tegevuste eesmärk on edendada kohalikku elu ning õppida, kuidas turunduses paremini esile tõsta linna juba olemasolevaid tugevusi.