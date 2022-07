Rally Estonia korraldajad sulgesid ühe pealtvaatamisala

Sellise otsuse tegid ralli korraldajad. Rally Estonia pressiesindaja Rauno Paltser selgitas, et pühapäeval oli juba varastel hommikutundidel raja ääres väga palju pealtvaatajaid. Et Karste pealtvaatamisala on väga kitsas ning kui see rahvast pilgeni täis tuleb, ei ole seal pealtvaatajatel enam ohutu rallit jälgida.