GALERII JA VIDEO ⟩ Mooste Elohelü peapreemia võitja lõi salapärasusega

Žürii esimehe Olav Ehala hinnangul oli võitja saladuslik ja salapärane ning nende esitus jättis lausa muinasjutumaailma mulje. «Mõlemad lood olid ka suurepäraselt töödeldud – ei olnud mingi harmoonia seade rahvaviisile alla pandud. Ma tõesti ei mäleta sellist korda, et žürii oleks üksmeelsele otsusele jõudnud nii ruttu, vaid mõne minutiga. Nii, kui ma oma kandidaadi välja käisin, olid teisedki kohe sama meelt. Kümne minuti jooksul olid ka kõigi teise auhindade saajad selgunud. Kahju oli vaid sellest, et meil oli vaid neli preemiat välja anda. Aga õnneks eripreemiaid said teised ka.»