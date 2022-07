Võrumaa lühiuudised

Võrru jõudsid arvutid põgenike lastele

Eesti lastekaitse liit koostöös ettevõttega Valge Klaar koguvad arvuteid Ukraina lastele. Võrru jõudis hiljuti seitse arvutit, mis on kõik uued ja tänulikud omanikud leidnud.

Kampaania eestvedajad paluvad ka edaspidi inimestel annetada oma vana arvuti Ukrainast saabuvatele lastele, et nad saaksid Eestis oma kooliteed jätkata. Info selle kohta, kuidas seda teha, leiab Valga Klaari kodulehel. LEPM

Virtuaalmess aitab Võru linna avastada

Võru linn on esimene omavalitsus, kes korraldab virtuaalmessi. Veebikeskkonnast «Võru avatud uksed – VAU» saab infot kinnisvara, töökohtade, hariduse ja huvihariduse, vaatamisväärsuste ning palju muu kohta.

Võru on üks kaheksast linnast, kes osaleb üleeuroopalises brändiarenduse projektis. Eesmärk on edendada kohalikku elu ning õppida turunduses paremini esile tõstma linna tugevusi, sealhulgas tugevdada Võru kuvandit ligitõmbava elukeskkonnana noortele ja lastega peredele.

Lehel kuvatav info on kokku koondatud eri portaalidest, nagu näiteks Puhka Eestis, töötukassa, kv.ee. Messikeskkonda on võimalik ennast tutvustav stend luua kõigil Võru linna ettevõtetel ja organisatsioonidel. Info lisamiseks tuleb saata e-kiri Võru linnavalitsuse avalike suhete spetsialistile Marianne Metile. LEPM

Küpsetiste võistlus saab jätku

Ürituse sarja «5 Võru valla päeva» avaüritus Parksepas on tehtud ja ühtlasi on käima läinud küpsetiste võistlus. Järgmised võistlused saavad teoks juba järgmistel üritustel. Selleks ootavad sarja korraldajad osalema kõiki, kes teevad magusaid või soolaseid kooke. Lisaks on teretulnud pakkumised nendelt, kes soovivad nendel üritustel kodukohvikut pidada.