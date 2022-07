Eestvedaja lahkumine jätab Valgamaa spordiellu tühimiku

Lõpuni töötamine võimaldas Voldi sõnul Leppikul mõtteid haiguselt mujale viia. «Siis tal oli parem oma haigust taluda. See on kahe otsaga asi, võib-olla ei olnud hea, et ta töötas lõpuni, aga samal ajal ta ütles, et see annab talle võimalust elu sees olla ja vähem mõelda haigusele.»