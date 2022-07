Arved Breidaks: kartulitoetuse poole liikudes

Autoga kaasnev sõltumatus vanematest, olgugi esmalt vaid näiline, kallab kui kapaga nooresse mehesse enesekindlust; tunnet, et maailm on loodud tema jaoks ning tuleb vaid minna ja teha. Ja kuigi paljud unistused jooksevad hiljem visinal tühjaks kui maanteepervelt naela leidnud rehv, on noor saanud maitsta midagi, mis loob tooni kogu järgnevaks eluks. See on sõltumatuse tunne.