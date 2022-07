Monika Rogenbaum: eestikeelsele õppele üleminek saab teoks

Märtsi lõpus toimunud Valga vallavolikogu istungil küsis üks keskerakondlane, kas eestikeelsele õppele üleminek on kättemaks vene kogukonnale Putini alustatud sõja eest Ukrainas. Mul on väga kahju, et enam kui 30 aastat pärast Eesti taasiseseisvumist levib endiselt selline mõtteviis. On tõesti kurb, kui ikka veel ei suudeta mõista, et eestikeelne haridus ei ole karistus, vaid paremate võimaluste loomine kõigile meie praegustele noortele.