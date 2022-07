Esmaspäeva hommikuse seisuga vajas haiglaravi 99 COVID-19 patsienti.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul osutus eelmisel nädalal analüüsitud 7311 testist 1564 positiivseks. „Haigestumus on jätkuvalt kerges kasvutrendis, registreeritud andmetel suurenes haigestumine pea kõikides vanuserühmades. Uuel nädalaga võib oodata veidi üle 1700 nakatunu,“ selgitas Sepp ja lisas, et nakatamiskordaja R on hakanud taas kasvama, jõudes sel nädalal 1,1-ni. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.