Tõrva Tule-Päevad pakuvad tegevust viieks päevaks

Tule-Päevade kavast leiab traditsioonilisi üritusi, mis nii tõrvakatele kui Tõrva sõpradele südamelähedaseks saanud – näiteks rattaöö, vaatemänguline päästjate võistlus Tõrva Challenge, Helme kandi päev, öökino, laat ning sportlikud võistlused pühapäeval. Sel aastal toimub esimest korda noortele mõeldud rannapidu, kus peaesinejana astub üles Meisterjaan ning uute üritustena on kavas ka petanque’i ja Tõrva Kalameeste klubi võistlused, meistrivõistlused jalgpallis, heategevuslik jalanõude oksjon, arutelu Märt Treieriga ning Psühhobussi põnev teadusetendus.

Tule-Päevade kulminatsiooniks on ka seal aastal Eesti üks suurimaid valgusfestivale Tõrva Tulede Öö, kus Tõrva kesklinnas, ümber Veskijärve lookleval valguskunsti- ja muusikarajal saab näha ainulaadseid valgusinstallatsioone ning kuulata maagilisi heliteoseid. Tulede Öö rajale annavad tõelise hoo sisse aasta artist 5MIINUST ja Black Velvet. Oluline muudatus seoses Tulede Ööga on ürituse muutumine tasuliseks. Üks pilet kehtib nii kontserdi kuulamiseks kui valguskunstiraja läbimiseks.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann kutsub kõiki ajaloolise suvituslinnaga tutvuma ja veetma kvaliteetaega kogu perega. „Tõrva Tule-Päevade programmi koostades proovime alati arvestada võimalikult paljude huvide ja eelistustega ning enamustele üritustele saab tulla mugavalt kogu perega,“ sõnas Ruusmann. „Lisaks vihjele, et Tule-Päevadel ei puudu elav ega tehislik tuli, on see ühtlasi kutse tulla nautima kõiki suvituslinna võlusid – nii sel suvel Ukraina toetuseks avatud Vabaduse Parki, vee- ja saunakeskust Tõrva Veemõnulat, ainsat Eestis paiknevat mausoleumi ning palju muudki.“