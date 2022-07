Eesti naised jõudsid esikuuikusse

Kokkuvõttes tuli Eesti naiskonnale teist aastat järjest MMi teatesõidu 6. koht, mis on suur kordaminek, arvestades, et kõiki naiskonna liikmeid on tänavu kimbutanud tõsised tervisemured. Ratta­orienteerumise MM-võistlustel on Eesti naiskond esikuuikusse jõudnud vaid viimasel kahel aastal.