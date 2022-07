Muuseumis näeb käsitööd ja pritsunaisi

Eesti tuletõrje algusaegadel olid just naised need, kes kogusid tuletõrjetehnika ja toimimise tarvis kapitali. Aja möödudes hakkasid naised ka päästetöödel osalema – algul pigem toetavas rollis, hiljem ka aktiivselt kustutus- ja päästetöödes kaasa lüües.

Näitusel on esitatud naiste ametikohtade muutused 20. sajandil, mis annab vaatajale üldisema konteksti ajajärkudest ja ametitest. Eksponeeritud on ajaloolised fotod naiste tegevusest tuletõrjes, eri ajastute vormid ja tööriided ning video komandode igapäevaelust.

Näituse eesmärk on pöörata tähelepanu naistele, kes läbi ajaloo on tegelenud alaga, mida on eelkõige seostatud meeste ja maskuliinsusega.