Võrumaa klubi mees osaleb kuuepäevasõidul

«Mul on enduurost olnud kolm aastat pausi, kuid sel aastal olen võistlemist taas nautida saanud. Õnneks ei ole kiirus kuskile kadunud, ainult füüsiline vorm pole võib-olla kõige parem,» lausus Rääts. «ISDE on raske võistlus ja see hirmutab natuke, kuid küll elame üle.»

Füüsilise vormi ladumiseks ja võhma tekitamiseks on ta viimasel ajal palju vändanud ratast, jooksmist põlv hästi ei kannata. «Kindlasti peab enne minekut tegema ka sõidutrenni. Väga täpselt veel ei tea, mis rajad Prantsusmaal ootavad. Ilmselt klassikalised põllukatsed, 2017. aastast on mul kogemus sealkandis sõitmisest. Arvan, et meil on hea meeskond. Talu oma kiiruse ja kogemusega oleks muidugi kasuks tulnud, aga kiirust on ka kõigil neil, kes seekord osalevad,» rääkis ta.