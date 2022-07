Neve Vendt: üksildasi päevi mõne haigla koroonapalatis on suuresti võimalik vältida

Mask on nüüdseks saanud omaseks mitte ainult tervishoiutöötajatele, vaid kogu elanikkonnale. Maskita tunnevad paljud meist end kui olulise puuduva aksessuaarita ja raske on üksteist maskita tundagi.

Viimased kuud on ühiskonnas tunda vabanemist piirangutest ja lootust, et pandeemia on seljatatud. Ei kanta maske ega küsita koroonatõendit. Kahjuks pole Covid-19 senini kadunud, kuid meie tähelepanu on suunatud uuele teemale – sõda Ukrainas. Oleme väsinud viiruseteemal rääkimisest ja uudiste kuulamisest. Nüüdseks oleme jõudnud olukorda, milles vaatamata haigusele elame oma igapäevast elu, samas tundes, et midagi on siiski oluliselt muutunud.