Valgamaal juhtunud õnnetuses sai naine rängalt viga

Nagu ütles Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk, sai autot juhtinud naine üliraskeid vigastusi ning meedikud pingutavad, et tema elu päästa. «Politsei on mõtetes naise ja tema lähedastega ning soovib kannatanule kiiret paranemist,» kinnitas ta.

Virk täpsustas, et avarii juhtus ajal, mil antud kohas sadas paduvihma. «Tugeva vihma korral peaks iga autojuhi pea kohal piltlikult öeldes lambike põlema minema, et sõidukiirust tuleb kohe jõuga maha võtta,» pani ta roolikeerajatele südamele.

«Mida suurem on kiirus, seda vähem suudab rehvimuster sõiduteele kogunevat vett välja lükata ning seda raskem on autojuhil masina üle kontrolli hoida. Seega suuremal kiirusel vesiliugu sattudes on vägagi tõenäoline lõpetada sõit kraavis,» lisas ta. «Kahjuks läks seekord veel eriti halvasti, sest vesiliugu sattunud veoauto põrkas kokku sõiduautoga.»