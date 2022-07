VIDEOLUGU ⟩ Rõuges nägi saviste meeste raudsete laste sündi

«Tundub, et hakkab tulema, jah,» pomiseb Rõuge sepp Peeter Reemann, kui on raudse tüki juba paar-kolm korda vaheldumisi ääsil hõõgvele ajanud ja siis seda vasaraga hellalt tagunud.

Kell hakkab laupäeva pärastlõunal saama pool viis, seltskond mehi on veetnud puhkepäeva Rõuge muinastalus rauatalgutel, mille keskne sündmus on muistsel viisil maagist raua välja sulatamine. Selleks on rauateo peaorganisaator, Tartu ülikooli arheoloog Ragnar Saage kaasa tarinud 67 kilo röstitud maaki ning 400 liitrit lepasütt.