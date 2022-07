Enefit Greeni uus tuulepark Leedus hakkab elektrit tootma novembris

"Uute tuule- ja päikeseparkide rajamine on pikaajaline ning mõjus lahendus praegusele energiakriisisile. Enefit Green on Leedus aastaid tuuleenergiat tootnud. Ehitame seal kaht tuuleparki ja valmistame ette järgmisi investeerimisotsuseid. Praeguses olukorras on taastuvelektri tootmise kiire suurendamine äärmiselt vajalik ning Šilale II hakkab roheelektrit tootma juba enne aasta lõppu," ütles Kärmas pressiteates.

Šilale II tuulepargi ehitus algas 2021. aasta septembris. Tuulepark koosneb 12 tuulikust, mis on 200 meetrit kõrged ning millest igaühe võimsus on 3,6 megavatti. Praeguseks on valmis 11 tuulikuvundamenti 12-st ning ehitusalale on jõudmas tuulikutornid ning -labad, pärast mida algab tuulikute püstitamine.