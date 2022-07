Alguses meil oli sõbraga lihtsalt mõte anda siin kontsert. Kuna ise tegelen muusikaga, siis mõtlesin, et see oleks tore. Tahtsin, et palju inimesi saaks ka sellest looduse ilust osa, elan ju siiski Karula rahvuspargis. Jube ilus koht! Kuidagi läks asi järjest suuremaks: mõtlesime, et võtaks mõne artisti soojendama ka minu bändi. Lõpuks oli peale minu veel viis muusikut.