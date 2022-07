IT-võimalused Valga valla raamatukogudes paranesid

IT-seadmed on pärit vastutustundlikust ettevõttest Gunvor Services, kes soovib GreenDice’i tehnikaringluse kaudu luua võimalused nõrgemale sihtrühmale ning väärindada oma tooteid elukaare lõpuni. GreenDice jääb tehnikaparki haldama ning vajadusel vahetab aja möödudes seadmed välja.

GreenDice’i idee autor ja tegevjuht Argo Alaniit sõnas, et ettevõtte eesmärk on luua teadlikku arvutitehnika tarbimiskultuuri, mis panustaks eri ühiskonnagruppide arengusse. «Meile on oluline teadvustada, et arvutitehnikat ostes tuleks valida tooted, mis oleksid head ja kvaliteetsed ning mida saaksid erisugused sihtgrupid kasutada rohkem kui kümme aastat. See on tähtis, sest nii saame viia korraliku arvutitehnika kõigi inimesteni maailmas,» sõnas Alaniit.

IT-seadmed, mis ei vasta enam kasutajate vajadustele, suunatakse materjalide taaskasutusse. Sellega populariseeritakse ka rohe- ja ringmajandust.

Firma Gunvor Services juhatuse liige Lauri Luhasalu sõnas, et koostöö GreenDice’iga annab neile võimaluse olla ise parem ja teadlikum tehnikatarbija ning panustada ka meie ühiskonda. «Pakume parimat võimalikku IT-tehnikat, et garanteerida produktiivsus ja turvalisus meie klientidele ning tööergonoomika oma tiimi liikmetele. See omakorda tähendab, et vajame pidevalt nüüdisaegset tehnikat. Vastutame ka selle eest, mis saab oma väärtuse kaotanud tehnikast edasi,» sõnas Luhasalu.

GreenDice mõõdab ka ettevõtete CO 2 jalajälge, mis näitab, kui palju on arvutipargi loomiseks kulutatud loodusressurssi. See on juba praegu oluline teema suurtes firmades ning võiks korda minna ka väiksematele.