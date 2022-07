Valkalastele ei meeldi sillale paigaldatud postid

Valka kihelkonnaduuma esindaja sõnul leiti, et tõkkepuu paigaldus nõuaks sillal liiga suuri ümberkorraldusi. Ka tuleks vaja ümber ehitada sillaümbruse kommunikatsioonid, mis asuvad turvapiirete piirkonnas. Nii paigaldatigi plastpostid, et parandada jalakäijate ohutust.

Valka elanikke selgitused ei veennud ning nad jätkasid rahulolematuse väljendamist sotsiaalmeedias. Vastuseks küsimusele, miks lätlastele postid ei meeldi, lausus Hofmanis, et see on lätlastele omane. «Miski uus neile ei meeldi. Ka Riias pandi rattaradade piiritlemiseks ja jalakäijate kaitseks autode eest plastpostid, kuid paljud autojuhid ei olnud sellega rahul, mõni üritas neid isegi lõhkuda või neist üle sõita,» tõdes ta.