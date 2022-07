Politsei aitas metsa eksinud seenelisi

Juhtumid leidsid aset Tartu-, Võru- ja Saaremaal.

Politsei paneb nädalavahetuse eel metsa seenele minejatele südamele, et mobiiltelefon olgu kaasas, erksavärviline riietus seljas ning plaan peas, kuidas eksimise korral käituda.

Möödunud aastal eksis Eesti metsadesse ja rabadesse rekordarv ehk ligi 150 seenelist ja marjulist, kes helistasid abi saamiseks hädaabinumbril. Töisemad nädalavahetused tõid lausa kümneid ja kümneid juhtumeid ühtejutti, kus telefonitsi, patrullsõiduki sireeni, signaalrakettide, teenistuskoera, ahelike, kopteri ja muu tehnika abil inimesi metsast välja aidati. Eriliselt paistis silma Ida-Virumaa, kust laekus möödunud aastal enim teateid metsa eksinud seenelistest ja marjulistest.

Rakvere politseijaoskonna juht Katrin Satsi tõi positiivse poole pealt välja, et viimastel aastatel on otsinguid oluliselt lihtsustanud see, et enamusel abivajajatest on täis laetud akuga mobiiltelefonid metsas kaasas. „Ajal, mil ükski metsatukk ei tundu ekseldes enam tuttav ja ööpimedus hakkab peale tulema, helistatakse aegsasti hädaabinumbril ja kutsutakse abi. Nii ei teki paljudel juhtudel olukorda, kus alles hommiku saabudes mõnes Eestimaa nurgas avastataks, et mõni inimene polegi seenelt tagasi jõudnud.“

Satsi soovitas, et suvesoojadel ilmadel, isegi kui parasjagu pole tõsist kuumalainet, ei tohi metsa minnes unustada joogivett kaasa võtta. „Isegi, kui ära ei eksi, aitab vesi värskendust leida ning vältida seda, et tihnikus ringi tuisates tervis joogivee puudumise tõttu halveneks,“ märkis ta.

Kui keskmiselt saab politsei seene- ja marjahooajal umbes poolsada teadet metsa eksinud inimestest, siis möödunud aastal tuli selliseid teateid kolm korda rohkem ehk ligi 150. Ühelt poolt põhjusel, et oli hea seeneaasta ning teisalt on inimeste teadlikkus kasvanud nii, et eksimise korral ei jäeta abi kutsumist viimsele hetkele, mil telefoniaku on juba tühi ja öö käes.