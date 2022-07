Vangi saadetud Petseri droonimees jäi Vene võimude toeta

Šilovi kihlatu Oksana Naprjaglo, kes Eestis vahistatud mehe õiguskulude katteks korraldas korjanduse, on sel teemal ajakirjandusega suhtlemisel väga ettevaatlik. Väljaandele Severreal.org antud põgusas usutluses teatas naine, et ei taha, et tema kihlatu kohta ilma tema enda loata midagi ilmuks.

«Ma ei taha, ei taha, et sa sellest ilma Vladimiri loata kirjutaksid!» teatas Oksana Naprjaglo Severreal.org ajakirjanikule. «Ja ma ei taha, et see advokaadi kaitsele praegu kuidagi kahju teeks! Kui ta vabaneb, siis kirjutage lugu tema sõnadega. Vabandan, nii see on!»