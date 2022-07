Lavastus seob kokku tantsu- ja maalikunsti

Esietendus on 5. augustil. Iga etenduse vältel maalivad tantsijad kehadega lavalõuendile justkui mandala, millele saab oma panuse anda iga pealtvaataja. Lavastus etendub esmalt kolmel korral Räpina mõisa (Sillapää lossi) pargis ning seejärel kolmel korral Setomaa serval Kahkva külas.

Kalli Pikas on Lõuna-Eestis tegutsev vabakutseline tantsukunstnik, kelle kunstiloome arsenali kuuluvad flamenkotants, nüüdistants, ballett ja kujutav kunst. «Lilla» on viimane lavastus Pikase värvinimetusi kandvate tantsulavastuste sarjas.

See, et lavastus «Lilla» tuleb, oli talle selge juba 10 aastat tagasi, 2012. aastal Viljandi kultuuriakadeemiat lõpetades. Komistuskiviks osutus aga küsimus, kuidas seda luua, kui sõnale lilla on kõnekeeles juurde tekkinud negatiivne tähendus, millega tegelemise vastu tal huvi puudus.