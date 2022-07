Ettevõtja hakkas Valgas elektrirattaid laenutama

Motokrossi entusiastina tuntud MTÜ Valga Motoklubi eestvedaja Einar Peterson rääkis, et idee hakata rattaid rentima tuli sellest, et tema poeg Mark Peterson tegeleb downhill’i sõiduga ning mägedes asuvates suusakuurortides on selline teenus olemas. «Näiteks Austrias ja igal pool mujal, kus suusabaasid, on suvel rattarendid.»