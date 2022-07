Pikk kasv ja väike kogemus muudavad talutööd raskeks

Esimene hoop lehma sabaga vastu nägu oli täpselt see õige turgutus, mida parasjagu vaja oli. Tundub, et see üks vähestest lehmadest Setomaal ei suuda minu lüpsmist taluda. Sellel madalal pingikesel istudes, piimaämber reite vahel, lohutab vaid mõte sellest, et lüpsan lehma esimest korda. Huvitav, kas Sädet ka miski lohutab?