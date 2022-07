Küsitlus: kuidas olete uue koalitsiooniga (Isamaa, Reformierakond, SDE) rahul?

Ene-Külli Lokk, pensionär Võrust

«Koalitsioon on andnud väga palju lubadusi, mida nad ei ole minu arvates võimelised realiseerima. Kuna ma olen ise eakas, mõtlen vanadekodu eest maksmise uuele süsteemile. Ma ei usu, et nüüd pensioniga peetakse pensionär üleval, selleks ei jätku raha. Me võime sellest rääkida, kuid tegelik olukord on midagi muud. Makstakse tuhat eurot rohkem, aga eakaid tuleb kogu aeg juurde.

Üldiselt olen väga rahul sellega, et Isamaa on koalitsioonis. Reform on teinud praegu väga palju järeleandmisi, aga kunagi tuleb neid summasid hakata tagasi ka maksma.»

Otepäält pärit noor Uku Sau. Foto: Kermo Benrot

Uku Sau, Otepäält pärit noor

«Esialgu ei oska midagi öelda, sest ma ei ole veel näinud, mida nad korda saatnud on.

Arvan, et perehüvitise pikendamine tuleb kasuks, ja usun, et see tehakse ära. Pensionite tõstmisse ma aga ei usu, sest seda on igasugused valitsused juba aastaid tõotanud teha. Eks neid pensione on tõstetud ka, aga mitte nüüd sellisel määral, et eakatel elu lihtsamaks läheks. Ka riigieelarvet arvesse võttes tekib küsimus, kust see raha võetakse.

Ootan ja loodan, et uus valitsus tegeleb teede parandamisega. Seda on palju ja kaua lubatud, kuid lubadus on eriti nüüd kriisi ajal ära vajunud.»

Nedsaja külas elav muusik Toomas Valk. Foto: Arvo Meeks

Toomas Valk, Nedsaja külas elav muusik

«Eks see ole selline üürike vahevalitsus järgmiste valimisteni. Veidi kahtlen, kas kõigi koalitsioonileppe punktide elluviimiseks on ka katteallikaid või on osa lubatust lihtsalt populism enda positsiooni kindlustamiseks ja parandamiseks kevadistel riigikogu valimistel. Kindlasti on mul hea meel meetmete üle, mis on suunatud perede toimetuleku suurendamiseks. Mõistlik on ka peretoetuste indekseerimine.

Ootus on, et peretoetusega seotud lubadused viiakse ellu. Rekordilise inflatsiooni tingimustes on äärmiselt oluline toetada just lastega peresid. Ootan veel, et nii uus koalitsioon kui ka kogu riigikogu jätkaksid tööd Eesti julgeolekupositsiooni tugevdamisel.»

Inganora Makko on Setomaalt pärit noor. FOTO: Foto: Moonika Talas

Inganora Makko, Setomaalt pärit noor

«Ma ei tea enne rahul olla, kui valitsus on tööle hakanud ja nende otsused inimeste elu kergemaks ja paremaks teevad.