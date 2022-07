Kersna ja Kiisler läksid taas riigikokku

Kuna riigikogu liikmete Lauri Läänemetsa, Hanno Pevkuri, Urmas Reinsalu ja Riina Sikkuti volitused peatusid valitsusse mineku tõttu, läksid parlamenti nende asendusliikmed. Seejuures on Reinsalu asendusliige Isamaa ridades riigikokku pääsenud, kuid parempoolsete rühmitusega erakonnast välja visatud Siim Valmar Kiisler, kellel suvekodu Tõrva vallas Jeti külas. Kiisler on varemgi riigikokku kuulunud, ka on ta olnud regionaalminister ja keskkonnaminister.