Galerii ⟩ Tõrvas selgusid maakonna kõrgete tunnustuste saajad

Valgamaa vapimärgi laureaat Elmar Orav on juhtinud Tõrva vallas Hummuli raamatukogu alates aastast 1968 ning eelmisel aastal tähistas ta auväärset 80 aasta juubelit. Just tema on andnud olulise panuse mulgikeelsesse kirjandusse ning nimetab end mulgi keele patrioodiks. «Tänu kirjamehe üliheale mälule ja tundlikule pilgule on talletatud mitmete raamatute kujul suur osa aja- ja kodulugu, mis muidu vajunuks paratamatult aja sumedusse,» märgitakse tunnustuses.