Sangastes mälestati Eesti esimest meditsiinidoktorit

Sangaste kalmistule kogunesid hiljuti suurmeest mälestama Otepää vallavalitsuse, Valga muuseumi ja sealse muuseumisõprade seltsi esindajad. Pikaaegne Valgamaa lastearst Aasa Põder (pildil) meenutas, et kui ta Valka arstina tööle tuli, polnud Hellati haual mälestusmärkigi. See pandi sinna pika asjaajamise tulemusena 1991. aastal. «Tänan Otepää valda, et suurmehe haud on korda tehtud ning tema mälestust väärtustatakse,» märkis Põder.